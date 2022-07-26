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Bitcoin'de değer kaybı

Dünyanın en büyük kripto para birimi, yüzde 5,9 değer kaybetti.

26 Temmuz 2022 Salı 22:44
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Bitcoin'de değer kaybı
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ABD Merkez Bankası (Fed), bu aya ilişkin faiz kararını 27 Temmuz'da duyuracak.

Fed, geçtiğimiz ay, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkarmıştı.

Bitcoin'de değer kaybı

Banka yeniden faiz artırımı sinyali verirken, geçtiğimiz günlerde 23 bin doları aşan Bitcoin'de bir kez daha gerileme yaşandı.

Dünyadaki en büyük kripto para birimi, yaklaşan faiz artırımı öncesinde ve yatırımcıların endişeli tutum sergilemesi nedeniyle bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

21 bin dolar seviyelerine döndü

21 bin 100 dolar seviyelerine düşen Bitcoin'de yüzde 5,9 değer kaybı yaşandı.

Bloomberg, tekrar 19-22 bin dolar alım satım aralığına dönen söz konusu kripto para birimindeki geri çekilmenin, toparlanma beklentilerine "darbe" vurduğunu yazdı.

ABD'de enflasyon, yüzde 9,1 ile son 41 yılın zirvesine çıkmış durumda.

Anahtar Kelimeler:
KriptoEkonomi
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