Bitcoin düşüyor! 20 Bin doların altında

Kripto piyasalarındaki deprem devam ediyor.

Yaz aylarında büyük bir yükseliş beklenen piyasa dibi gördü.

Bir-iki aylık düşüş trendinden sonra ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından tam anlamıyla deprem yaşadı.

70 bin dolara dayandıktan sonra uzun bir süre 40 bin dolar seviyelerinde seyreden piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, faiz artırımı kararının ardından 30 binlere düştü.

18 ayın en düşük seviyesi

Fed'in 15 Haziran Çarşamba günü aldığı 75 puanlık artış kararı da düşüşün sürmesine neden oldu.

Fed'in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, 18 bin 700'lere kadar geriledi.

Majör kripto para Bitcoin, şu siralar 19 bin 100 dolar seviyelerinde seyrediyor.