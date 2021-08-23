Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Bitcoin, Asya piyasalarındaki işlemlerde 50 bin 328 dolara kadar yükseldi.

Ethereum'un (ETH) fiyatı yüzde 2.6 yükselerek 3 bin 342 dolara yükseldi.

Ripple'da (XRP) yüzde 0.6 artarak 1.24 dolara geldi.



Dogecoin de artış gösteren para birimleri arasına girdi. DOGE'un fiyat yüzde 1.5 yükselerek 32 cente çıktı.



Geçtiğimiz hafta 50 bin dolar sınırına kadar yükselen fakat geçemeyen Bitcoin, bu sabahki işlemlerde 50 bin doları aştı. Bitcoin böylece Mayıs ayı ortalarından itibaren ilk kez bu seviyeyi geçmiş oldu.