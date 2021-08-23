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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin, Mayıs ayı ortalarından bu yana ilk kez 50 bin dolar seviyesini bu sabah geçti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:10
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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Bitcoin, Asya piyasalarındaki işlemlerde 50 bin 328 dolara kadar yükseldi.

Ethereum'un (ETH) fiyatı yüzde 2.6 yükselerek 3 bin 342 dolara yükseldi.

Ripple'da (XRP) yüzde 0.6 artarak 1.24 dolara geldi. 

Dogecoin de artış gösteren para birimleri arasına girdi. DOGE'un fiyat yüzde 1.5 yükselerek 32 cente çıktı.

Geçtiğimiz hafta 50 bin dolar sınırına kadar yükselen fakat geçemeyen Bitcoin, bu sabahki işlemlerde 50 bin doları aştı. Bitcoin böylece Mayıs ayı ortalarından itibaren ilk kez bu seviyeyi geçmiş oldu.

Son Güncelleme: 23.08.2021 18:49
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
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