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Bitcoin'in fiyatı 20 bin doları geçti

Dünyanın önde gelen kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak 20 bin doları aştı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:54
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Bitcoin'in fiyatı 20 bin doları geçti

En çok bilinen kripto para birimi olan Bitcoin, mart ayından bu yana  yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor.

2020 yılının başında 7000 dolardan işlem gören Bitcoin, mart ayından itibaren yüzde 270 değer kazanarak 20 bin barajını aştı.

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı genel iyimserlik, kripto para birimlerinde alımları tetikledi.

Başta ABD'dekiler olmak üzere, şirketler ve geleneksel yatırımcıların, Bitcoin'i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.

Kasım ayında 19.800 fiyatla rekor fiyata ulaşan Bitcoin, konumunu koruyamamış ve 17 bin dolar seviyelerine gerilemişti.

Kripto para uzmanları Bitcoin’in 2021 yılında 50.000 dolar ile 200.000 dolar arasına çıkmasını beklediklerini açıkladı.

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