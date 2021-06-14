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Bitcoin, Musk'ın açıklamasıyla 39,000 doları aştı

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 39,000 doların üzerine yükseldi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:32
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Bitcoin, Musk'ın açıklamasıyla 39,000 doları aştı

Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kullanılan enerjinin "yaklaşık yüzde 50"sinin "temiz enerji" kaynaklı olmasının, satışlarda Bitcoin kabul edilmesi için yeterli olacağını belirtmesi, ancak, bu oranın nasıl ölçüleceğine ilişkin bir bilgi vermemesine karşın, yüzde 12'nin üzerinde tırmanan Bitcoin, tüm piyasaları da ardından sürükledi. 

Açıklama öncesi neredeyse tamamı kırmızıda olan piyasalarda, son 24 saat içinde en büyük 100 birimden 93'ü artıya geçti.

Bitcoin'in, Musk'ın tweetinin hemen ardından tırmanışa geçtiğini vurgulayan analistler, "neredeyse tamamı kırmızıda olan kripto para piyasaları tablolarının birden bire yeşil denize dönüştüğüne" dikkat çektiler.

Anahtar Kelimeler:
Elon MuskBitcoin
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