Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerine çıktı

Küresel piyasalarda ticari gerilimlerin etkisiyle görülen dalgalanmaya paralel olarak kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüş eğilimiyle Perşembe günü 10 bin doların altına inen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.68 düşüşle 10,065 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 179 milyar 952 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.5’ini oluşturdu.



Toplam 2,449 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 89’u düştü ve yüzde 13.87 ile en çok 85’inci sıradaki Waltonchain değer yitirdi.



En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 0.18 ile yalnızca Tether yükselirken, en yüzde 11.02 ile de en çok EOS düştü.



Söz konusu dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 262 milyar 837 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 79 milyar 972 milyon dolar olarak hesaplandı.