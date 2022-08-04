Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Silah çekip tehdit etti!
Silah çekip tehdit etti!
Gönüllü ifade verdi... Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler

Bitcoin, yükselişe geçti!

60 bin dolarlı zirvelerden 20 bin doların altına doğru inen Bitcoin, yatırımcısını endişelendirmişti. Kripto para biriminin düşüşü durdu ve sınırlı da olsa tekrar değer kazanmaya başladığı görülüyor.

04 Ağustos 2022 Perşembe 21:37
93 Okunma
Bitcoin, yükselişe geçti!
banner48

Kripto para piyasasında Solana cüzdanlarına yapılan saldırı yankı buldu. Saldırı sonucu şu ana kadar 8 bin Solana sıcak cüzdanının ele geçirildiği biliniyor.

Öte yandan ABD-Çin geriliminin ilk anda endişe duyulduğu kadar tırmanmamasıyla Bitcoin, yeniden 23 bin 300 doların üzerine çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nacy Pelosi, Çin'in uyarılarına rağmen dün Tayvan'a ulaştı. Bu, küresel piyasaları olduğu gibi kripto paraları da etkileyen bir etmen oldu.

Diğer kripto paralar

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto parlardan Binance Coin yüzde 4,2, Ripple yüzde 0,7, Cardano yüzde 3,5, Dogecoin ise yüzde 2.4 yükseldi. Bu öğlen itibarıyla ilk 10'da sadece yüzde 2,4 ile Solana'da günlük kayıp kaydedildi.

Ethereum 1.635,03 dolar, Tether 0,9998 dolar, USD Coin 0,9998 dolar, BNB 305,50 dolar ve Binance USD 0,9999 dolar.

Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaBitcoinEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altında son durum
Altında son durum
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrol kaç dolar?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim