Bitcoin yükselişte

Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kullanılan enerjinin "yaklaşık yüzde 50"sinin "temiz enerji" kaynaklı olmasının, satışlarda Bitcoin kabul edilmesi için yeterli olacağını belirtmesi, ancak, bu oranın nasıl ölçüleceğine ilişkin bir bilgi vermemesine karşın, yüzde 12'nin üzerinde tırmanan Bitcoin, tüm piyasaları da ardından sürükledi.

Açıklama öncesi neredeyse tamamı kırmızıda olan piyasalarda, son 24 saat içinde en büyük 100 birimden 93'ü artıya geçti.

Bitcoin'in, Musk'ın tweetinin hemen ardından tırmanışa geçtiğini vurgulayan analistler, "neredeyse tamamı kırmızıda olan kripto para piyasaları tablolarının birden bire yeşil denize dönüştüğüne" dikkat çektiler.