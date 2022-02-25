Blockchain kripto varlık platformunun resmi açılışı yapıldı

Global çapta USDT takas işlemlerinde kolaylık sağlayacak olan OTCing Business Group CEO’su Richard Battlo yaptığı açıklamada ; “fiziki para ile kripto para arasındaki sayısız diyebileceğimiz takaslar üzerinde birçok denemeden esinlenerek, farklı konumlarda ,farklı para birimleri arasında mükemmel çalışan platform geliştirdik , yani OTCING. Platformumuz en yeni ve en güvenli trade sistemine sahiptir.” dedi.



OTCing Şirket Yetkili Marina Kuzmenko ise, OTCING platformunun en önemli özelliğinin düşük komisyon ücretlerine sahip olduğunu , her bir tamamlanmış işlemde sadece 0.2% işlem ücreti alınacağını belirtti.

Ayrıca Kuzmenko , Esnek ödeme yöntemlerinin olduğunu belirterek “kullanıcılarımız çok çeşitli ödeme yöntemleri ile kripto para alışverişi yapabilirler .Örneğin; banklarla, nakit parayla, PayPal, M-Pesa vb kripto cüzdanlar gibi. aynı zamanda 150 den fazla ülkenin resmi para birimi ile işlem yapalabilir .” dedi.

Saint Vincent ve Grenadinler Finans Denetleme Kurumunun Lisansına sahip olduklarını belirten Kuzmenko son olarak , platformda istediğiniz fiyattan işlem yapabilirsiniz, kripto para alışverişinde şuanki mevcut fiyattan işlem yapmakla kalmiyip ,istediğin fiyattan emir talimatı vererek istediğiniz yerden alıp satabilirsiniz dedi.

Kişisel gizliliğin koruma altında olduğunu belirten Kuzmenko ; “biz alıcı taraf veya satıcı tarafların verilerini toplamiyoruz.” dedi.

Şimdi harika bir finans ve servis platformunu keşfetme zamanı ..