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Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 kazançla 5.256,19 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.299,33 puana taşıdı.

13 Aralık 2022 Salı 18:28
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Borsa günü rekorlarla tamamladı



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 143,84 milyar lira rekor düzeyde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı.

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında yumuşamaya gideceği beklentisi küresel bazda risk iştahını artırırken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına indi.

Analistler, ABD'de TÜFE verisinin altında kalmasının piyasalarda enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine dair umutları artırdığını ifade etti.

Yarın Fed faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması beklendiğini aktardı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde ve Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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