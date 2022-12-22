Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 kazançla 5.447,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.515,67 puana taşıdı.

22 Aralık 2022 Perşembe 19:33
0 Okunma
Borsa günü rekorlarla tamamladı



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde tuttu.

Kurul açıklamasında, "Kurul, fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" ifadelerine yer verildi.

ABD ekonomisi ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü.

Analistler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında agresif sıkılaşmasına devam edeceğine dair endişeleri artırmasıyla pay piyasalarında risk iştahının azaldığını söyledi.

Yurt içi piyasaların ise yukarı yönlü hareketine devam ettiğine dikkati çeken analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim