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Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi

Ekonomi ve finans piyasalarına yönelik destek adımlarının peş peşe gelmesinin pozitif etkilediği piyasalarda, hisse senetleri ve altın fiyatı yükseldi, döviz kurları geriledi.

24 Mart 2020 Salı 17:57
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Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıkladığı sınırsız parasal genişleme programı sonrası dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybederken, pay piyasalarında yükselişler yüzde 7'ye yaklaştı.

Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki gerilemeye karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazandı.

Fed'in dün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından bugün Asya borsalarıyla başlayan pozitif hava, Avrupa ve Türkiye'de de karşılık buldu.

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BIST 100 endeksi saat 17.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6 değer kazanarak 89.000 puanın üzerine çıkarken, dolar kuru yüzde 2'ye yakın düşüşle 6.4450'ye kadar geriledi.

Altının gram fiyatı ise 336 lirayı görmesinin ardından 332 lira seviyesinde dengelendi.

Analistler, başta Fed olmak üzere tüm merkez bankalarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkilerini hafifletmek için genişlemeci adımlar attığını belirterek, yurt içinde de ekonomi yönetiminin yanı sıra, kamu ve özel bankaların da birbiri ardına açıkladığı destekleme paketlerinin hisse senedi piyasasını pozitif etkilediğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomi
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