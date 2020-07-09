Borsa ve dolarda son durum

Merkez bankaları ve hükümetlerin parasal destekleri doların kazançlarını düşürürken euro ve gelişen ülke paralarını güçlendirdi Haftaya 1.1240 desteğinde başlayan euro/dolar paritesi, bugün 1.13370 ile 11 Haziran sonrası en yüksek düzeyi gördü.

Covid-19 pandemisinde olası ikinci dalga endişeleri ile 11 Haziran’da 1.14 düzeyinden düşüşe geçen parite, risklerin azalması, ekonomik göstergelerin beklentilerden iyi gelmesi ve hükümetlerin teşvikleri sürdüreceklerini açıklamalarıyla yeniden yükselişe geçti. Dolar göstergesi bugün 96.24 ile 11 Haziran sonrası en düşük düzeye indi ve parite de 1.1370 ile aynı tarih sonrası en yüksek düzeye çıktı.

Bu gelişme ile küresel piyasalarda değer kazanan euro, lira karşısında gün içinde 7.80'e çıkarak 11 Haziran sonrası en yüksek düzeyi gördü. Ağustos 2018’de 8.23 lirayı aşarak tarihi rekor kıran euro, 7 Mayıs’ta ve 11 Haziran’da 7.85 lirayı görerek yıl içi en yüksek düzeye çıkmıştı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 497/507 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.69 oldu.

Küresel piyasalanda euro/dolar paritesi yeniden 1.1350'nin üzerine yükselirken, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandında yatay hareketlerini sürdürüyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8526 lira ve en yüksek 6.8691 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,

- euro en düşük 7.7558 lira ve en yüksek 7.8114 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6489 lira ve en yüksek 8.7052 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1285 - 1.1370 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1292 düzeyindeydi.

Küresel hisse senedi piyasalarında endeksler, ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretleri gösteren verilerin verdiği iyimserlikle genel olarak yükseldiler.

Çin'de ekonomik canlanma işareti olarak algılanan enflasyonun Haziran'da yükseldiğini gösteren verinin açıklanmasıyla Asya-Pasifik borsalarında da endeksler artıya geçti.

Benzer şekilde Avrupa genelinde hisse senedi piyasalarında endeksler de ekonomide toparlanma beklentileriyle yükseldi. Yükselmeyi tetikleyen veriler arasında, Almanya'da dış ticaret fazlasının Mayıs'ta 7.1 milyar euroya çıktığını gösteren veri de yer aldı.

ABD borsası vadeli kontratları da, ABD işsizlik maaşı başvurularında düşüş trendini gösteren veri sonrası hafif yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı 4 Temmuz ile biten haftada 1.31 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Gösterge endeks S&P 500, Mart ayındaki en düşük düzeyinden bu yana yüzde 40'tan fazla yükselerek, Şubat'taki zirvesinin yaklaşık yüzde 7.0 altında hareket ediyor. Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.04 ve S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.2 yükseldi. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları da yüzde 0.67 arttı.