Borsada ikinci kez işlemlere ara verildi

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.



BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti. İlk devre kesicinin ardından işlemler yeniden başladıktan sonra yüzde 7'ye varan düşüş kaydeden endekste ikinci kez devre kesici çalıştı.

Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.



Son tablonun ardından endekste üç günlük düşüş yüzde 19'a ulaştı.



TCMB'de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.

AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAMLE GELMİŞTİ

Borsa İstanbul, sert hareketlerin yaşandığı hisse senetleri piyasasında bugün için geçerli olacak yeni bir adım attı. Buna göre; BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bugün, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak.