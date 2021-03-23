Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Borsada ikinci kez işlemlere ara verildi

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem günü yüzde 10'a yakın kayıp yaşarken, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı. Endekste ikinci kez devre kesici çalıştı.

23 Mart 2021 Salı 09:53
144 Okunma
Borsada ikinci kez işlemlere ara verildi

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti. İlk devre kesicinin ardından işlemler yeniden başladıktan sonra yüzde 7'ye varan düşüş kaydeden endekste ikinci kez devre kesici çalıştı.

Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.

Son tablonun ardından endekste üç günlük düşüş yüzde 19'a ulaştı.

TCMB'de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.

AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAMLE GELMİŞTİ

Borsa İstanbul, sert hareketlerin yaşandığı hisse senetleri piyasasında bugün için geçerli olacak yeni bir adım attı. Buna göre; BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bugün, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları / 23 Mart 2021
Döviz Kurları / 23 Mart 2021
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
BİST: Usulsüz işlemlere karşı her türlü tedbir alınacak
BİST: Usulsüz işlemlere karşı her türlü tedbir alınacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim