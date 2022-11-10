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Borsada yeni rekor...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.435,13 puana taşıdı.

10 Kasım 2022 Perşembe 13:04
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Borsada yeni rekor...



Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, 4.435,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,54 puan ve yüzde 1,53 değer kazancıyla 4.427,49 puan oldu. Toplam işlem hacmi 41,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62, holding endeksi yüzde 1,19 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,27 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile turizm oldu.

Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğüne işaret eden analistler, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verilerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

ABD'de enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed'in aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor. Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 57 ve 75 baz puan için yüzde 43 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları ile yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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