Brent petrol düşüşe geçti

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişelerinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda 80 doların altına düştü.

Brent petrolün varil fiyatı, dün akşam saatlerinde bir önceki kapanışa göre yüzde 3,35 azalarak 79,91 dolar oldu.

Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.