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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Petrol fiyatları Rusya’nın daha fazla ülkenin enerji ticaretine ambargo koyması durumunda fiyatların rekor seviyelere yükselebileceği yönündeki uyarısının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Fiyatlar üzerinde Libya’daki iki limanın kapanması da etkili oldu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 08:06
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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Petrol fiyatları yeni haftaya Rusya ve Libya’dan gelen haberlerin etkisiyle yükselişle başladı.

ABD ham petrolü 108 doları aşarken, Brent petrol de yüzde 1’in üzerindeki artışla 113 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Fiyatlar üzerinde Rusya’dan gelen açıklamaların etkili olduğu görüldü. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha fazla ülkenin Rusya’dan enerji akışına ambargo koyması durumunda fiyatların rekor düzeylere gidebileceği uyarısında bulundu.

Hafta sonu petrol piyasaları açısından kritik bir görüşme de yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede petrol piyasasındaki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede OPEC+ grubu nezdinde yürütülen çalışmalara değinilirken işbirliğine yönelik olumlu değerlendirme yapıldı. Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Yemen’deki son gelişmeler de ele alındı.

Libya’da iki liman kapandı

Hafta başında petrol piyasalarında etkili olan bir diğer gelişme Libya’da protestoların etkisiyle iki limanın kapanması oldu.

Petrol piyasaları dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi Çin’de salgına yönelik gelişmeleri de yakından izliyor.

Şanghay’da son dönemde etkisini yeniden hissettiren salgında can kayıpları yaşanmaya da başladı.

Pazar günü şehirde salgına bağlı olarak üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şehirde uygulanan sıkı önlemlerin de etkisiyle vaka sayılarında ise düşüş eğilimi devam ediyor.

Şanghay’da artan vakalar nedeniyle 28 Mart’ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

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