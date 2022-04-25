Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar?
110 dolar seviyesinin altına inen Brent Petrol, 25 Nisan Pazartesi gününe düşüşle başladı.
Brent petrol fiyatı, spot piyasada 103,53 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Son Güncelleme: 25.04.2022 06:46
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol kaç dolar?
110 dolar seviyesinin altına inen Brent Petrol, 25 Nisan Pazartesi gününe düşüşle başladı.
Brent petrol fiyatı, spot piyasada 103,53 dolar seviyesinde işlem görüyor.