Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 7 değer kaybederek 100 doların altına geriledi.



Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 99,42 dolara kadar indi.



Uzmanlar, bu düşüşte, ekonomik durgunluk endişelerinin, Covid-19 vakalarındaki artışın etkili olduğunu belirtiyor.