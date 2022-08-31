Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

ABD ham petrolü varil başına 92 ​​dolardan işlem gördü. Ağustos ayında yüzde 6'dan fazla değer kaybederek Ocak ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD'de, Fed enflasyonu bastırmak için agresif bir şekilde oranları yükseltirken, Avrupa bir durgunluğun habercisi olabilecek bir enerji krizi ile karşı karşıyayken, Asya'da, en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de büyüme yavaşladı.

Traderslar ayrıca arzla ilgili bir dizi sorunu da takip ediyor. Son günlerde hem Libya hem de Irak'ta önemli bir huzursuzluk olsa da, her iki OPEC üyesinde petrol üretimi şu ana kadar etkilenmemiş görünüyor. Ayrıca, daha fazla ham petrol ihracatının önünü açabilecek bir İran nükleer anlaşmasını canlandırma müzakereleri uzadı.

Petrolün Ağustos ayındaki düşüşü, fiyatların ilk yarıda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yükselmesi, ardından merkez bankalarının yönünü değiştirmesi ve Moskova'nın ihracatın çoğunu devam etmesiyle zayıfladı. Ham petrolün son zamanlardaki düşüşü OPEC+ üyesi Suudi Arabistan'ın üretimi kısma olasılığını artırmaya sevk etti, ancak Rus medyası grubun şu anda böyle bir hareketten bahsetmediğini bildirdi.