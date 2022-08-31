Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Petrol, merkez bankalarının politikalarını sıkılaştırması ve Çin'in Koronavirüs stratejisini sürdürmesi nedeniyle daha yavaş küresel büyüme beklentileriyle iki yıldan uzun süredir en uzun düşüş olan üçüncü aylık düşüşe yöneldi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:04
125 Okunma
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?


ABD ham petrolü varil başına 92 ​​dolardan işlem gördü. Ağustos ayında yüzde 6'dan fazla değer kaybederek Ocak ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD'de, Fed enflasyonu bastırmak için agresif bir şekilde oranları yükseltirken, Avrupa bir durgunluğun habercisi olabilecek bir enerji krizi ile karşı karşıyayken, Asya'da, en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de büyüme yavaşladı.

Traderslar ayrıca arzla ilgili bir dizi sorunu da takip ediyor. Son günlerde hem Libya hem de Irak'ta önemli bir huzursuzluk olsa da, her iki OPEC üyesinde petrol üretimi şu ana kadar etkilenmemiş görünüyor. Ayrıca, daha fazla ham petrol ihracatının önünü açabilecek bir İran nükleer anlaşmasını canlandırma müzakereleri uzadı.

Petrolün Ağustos ayındaki düşüşü, fiyatların ilk yarıda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yükselmesi, ardından merkez bankalarının yönünü değiştirmesi ve Moskova'nın ihracatın çoğunu devam etmesiyle zayıfladı. Ham petrolün son zamanlardaki düşüşü OPEC+ üyesi Suudi Arabistan'ın üretimi kısma olasılığını artırmaya sevk etti, ancak Rus medyası grubun şu anda böyle bir hareketten bahsetmediğini bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Küresel piyasalarda Powell depremi: 8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler
Küresel piyasalarda Powell depremi: 8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim