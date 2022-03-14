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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararsaı piyasada petrol fiyatların son durum.

14 Mart 2022 Pazartesi 08:28
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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
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Petrol fiyatlarında tüm dünyayı etkisi altına alan sert dalgalanmanın ardından yeni hafta aşağı yönlü başladı.

Brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti.

Fiyatlarda Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesi etkisini gösterdi.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının toplantısından ateşkes konusunda somut bir adım çıkmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde pozitif gelişmeler olduğuna işaret etmişti.

Brent petrol fiyatının yüzde 2'ye yakın düşüşü vatandaşın da KKTC'de akaryakıt fiyatlarında bir indirim olur beklentisini yükseltti.

Son Güncelleme: 14.03.2022 09:54
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