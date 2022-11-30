Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
banner107
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu sona erdi!
Kapat

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artarak 84,74 dolar oldu.

30 Kasım 2022 Çarşamba 09:41
93 Okunma
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?



Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,74 dolardan işlem görüyor.

Dün 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artarak 84,74 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 850 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 487 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de açıklanan imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verilerinin kasımda büyüme eşiğinin altında kalması, talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, imalat sanayi PMI geçen aya göre 1,2 puan azalarak 48'e, imalat dışı PMI ise 2 puan düşüşle 46,7'ye indi.

PMI endekslerinde 50'nin altındaki değerler ekonomik faaliyetlerdeki azalmaya işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,01 ile 85,82 dolar aralığının direnç, 84,20 ile 83,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de serbest piyasada son durum
KKTC’de serbest piyasada son durum
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Bankalardan dudak uçuklatan kâr
Bankalardan dudak uçuklatan kâr










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim