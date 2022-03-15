Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Petrol piyasalarında gerileme son 14 yılın zirvesini gördüğünden beri yüzde 20'ye yaklaştı.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

ABD tipi ham petrol vadelileri 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünden beri yüzde 20'ye yakın değer kaybederken 100 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor.



Dün 113,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,70 dolardan alıcı buldu.

SON İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİ GÖRÜLDÜ



Fiyatlardaki düşüşte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müzakere adımlarının arz endişelerini hafifletmesi ve dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Covid-19 vaka sayılarının talebi zayıflatacağı endişeleri etkili oldu.



Petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 yeni Covid-19 vakası kaydedildi.

Giderek artan günlük vaka sayısı, 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyrediyor.



Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakereler ise video konferans yoluyla devam ediyor.



Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için "teknik ara" verildiğini ve müzakerelerin bugün devam edeceği bilgisini paylaşmıştı.



Brent petrolde teknik olarak 104,72 ile 109,51 dolar aralığının direnç, 99,93 ile 95,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.