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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 azalarak 80,32 dolar oldu.

14 Aralık 2022 Çarşamba 09:08
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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?



Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 azalarak 80,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,10 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 819 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 913 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlarda düşüşe neden oldu.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması, enflasyonda en kötünün geride kaldığı umutlarını artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Öte yandan, Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattında arzın sekteye uğraması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Sızıntı nedeniyle geçen hafta durdurulan Keystone boru hattının ne zaman faaliyete geçeceği belirsizliğini koruyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,45 ile 80,70 dolar aralığının direnç, 80,20 ile 79,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolFiyatEkonomiPiyasa
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