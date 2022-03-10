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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatların son durum.

10 Mart 2022 Perşembe 09:41
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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
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Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daralan arzın artırılacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle çarşamba günü yüzde 10'u aşan düşüş kaydederken, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 113 dolar oldu.

Dün 131,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile dün gerilemeye başladı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN ÇAĞRI

Fiyatlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haberler sonrası düşüşe geçti.

GÖZLER ANTALYA ZİRVESİ'NDE

Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye yönelik atılan adımlar petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşme yapacak.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 411 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 833 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 114,33 ile 117,58 dolar aralığının direnç, 111,08 ile 107,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor

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