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Brent petrol fiyatında son durum!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor.

10 Kasım 2022 Perşembe 09:47
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Brent petrol fiyatında son durum!



Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalarak 92,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya ilişkin endişelerdeki artış etkili oldu.  ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenin çok üzerinde arttığını gösteren veriler de petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 440 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri ise fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. AB'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.

Öte yandan, EIA, petrol üreticisi ülkelerin artan üretim seviyelerine işaret ederek, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. "Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 95,33 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ekim ayı raporunda 94,58 dolardı.

Brent petrolde teknik olarak 92,63 ile 92,87 dolar aralığının direnç, 92,39 ile 92,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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