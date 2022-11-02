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Brent petrol fiyatında son durum

02 Kasım 2022 Çarşamba 09:59
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Brent petrol fiyatında son durum



Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,62 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 95,84 ile 96,12 dolar aralığının direnç, 95,56 ile 95,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dün 95,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artarak 95,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 89,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 530 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 267 bin varil artacağı yönündeydi.

Resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlarda yükselişe neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Çin'de koronavirüs vakaları

Çin'in COVID-19 bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini terk edeceğine ilişkin haber akışı da talep endişelerini hafifletti.

Arz tarafında ise Avrupa Birliği'nin 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık'ta kesmeyi planlaması piyasalarda arz endişelerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,84 ile 96,12 dolar aralığının direnç, 95,56 ile 95,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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