Künye
Kıbrıs 13
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep Telefonunu Sattı
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep...
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı

Brent petrol fiyatlarında son durum!

Avrupa Birliği’nin şu aşamada Rus petrolüne yönelik yaptırımı gündeme almaması petrol fiyatlarındaki düşüşün durmasına yol açtı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 08:12
22 Okunma
Brent petrol fiyatlarında son durum!
banner108

Petrol piyasasında tüm dikkatler Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara çevrildi.

Avrupa Birliği’nin yaptırımlara Rus petrolünü dahil etmekten kaçınmasıyla fiyatlamalar yeniden şekillendi. ABD ham petrolü ve Brent petrol fiyatlarında kararın ardından düşüş sınırlandı. ABD ham petrolü 102 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 106 dolar civarında.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’dan kömür ithalatına yılda 4 milyar euro değerinde ithalat yasağı getireceklerini duyurmuştu. du.

Rusya’ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketinde Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB’nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı da yer alıyor.

Rusya’ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanmasının da pakette yer alacağını belirten von der Leyen, Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine de yasak önereceklerini, bu yasağın, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacağını aktardı.

Von der Leyen, Rusya’nın teknolojik tabanını hedef alan, 10 milyar euro değerinde ilave ihracat yasakları da getireceklerini bildirerek, Rusya’nın ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5,5 milyar euro değerinde bazı özel yeni ithalat yasakları uygulanacağını duyurdu.

Petrol piyasalarında Çin’deki salgın da yakından izleniyor. Ülkenin finans merkezi Şanghay’daki salgın gün geçtikçe daha çok vaka yaşanmasına neden oluyor. Son açıklanan rakamlar asemptomatik olanlarla birlikte 20 binden fazla vaka yaşandığına işaret etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Petrolde yine yaptırım endişesi
Petrolde yine yaptırım endişesi
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim