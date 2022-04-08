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Brent petrol fiyatlarında son durum!

Petrol fiyatlarında stratejik rezervlerin satışı ve Çin’de etkisini artıran salgının talebi aşağı çekmesiyle düşüş yaşanıyor.

08 Nisan 2022 Cuma 07:55
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Brent petrol fiyatlarında son durum!
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Petrol haftayı stratejik petrol rezervlerinin satışına yönelik planlamalar ve dünyanın en büyük ithalatçısı Çin’de devam eden salgının etkileriyle düşüşle kapamayı hazırlanıyor.

ABD ham petrolü haftanın son işlem gününde 96 doların da altını görürken, bu hafta yüzde 3’ü aşan düşüş kaydetti.

Brent petrol ise 100 dolara kadar geriledi.

Fiyatlar üzerinde Fed’in şahin söyleminin de dolaylı etkisi oldu. Fed’in enflasyonla mücadele için daha şahin bir para politikası uygulayacağı mesajının ardından riskli varlıklara yönelik talep gerilerken, dolar da destek kazandı.

Stratejik petrol rezervleri

Fiyatlar, UEA’nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından gerilemişti.

UEA Başkanı Fatih Birol, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti.

Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Çin’de salgın hız kesmiyor

Sıkı salgın tedbirlerinin uygulandığı Çin’in Şanghay kentinde vakalar rekor kırmaya devam ediyor.

Şehirde 7 Nisan’da belirti göstermeyenlerle birlikte 20 bine yakın vaka açıklandı. Böylelikle günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.

Çin’in ve Asya’nın en büyük metropolü konumundaki kentte yaşayan 26 milyonu aşkın insan karantina koşullarında gündelik hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kentte artan vakalar nedeniyle 28 Mart-1 Nisan’da Huangpu Nehri’nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan’da ise Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

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