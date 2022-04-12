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Brent petrol fiyatlarında son durum!

Petrol fiyatları, yatırımcıların Çin’de devam eden salgına karşı alınan önlemlerin gevşetileceği yönündeki beklentileri dolayısıyla düşüşüne ara verdi.

12 Nisan 2022 Salı 08:27
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Brent petrol fiyatlarında son durum!

Çin’in finans merkezi Şanghay’da alınan Kovid önlemleri bir süredir talep kanalıyla petrol piyasasında baskı yaratırken, yatırımcıların bu önlemlerin bir kısmının kaldırılacağına yönelik beklentileri fiyatların yönünü yukarı çevirmesine neden oldu.

ABD ham petrolü 95 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de yeniden 100 dolar sınırına dayandı.

Şanghay’da salgının etkisi devam etse de belirti göstermeyen vaka sayılarında bir gerileme görüldü. Şehirde 11 Nisan itibariyle 22 bin 348 asemptomatik vaka tespit edildi. 10 Nisan’da bu sayı 25 bin 173 olmuştu.

Bu gerilemeye rağmen, Şanghay’da uygulanan kapanma tedbirleri, belirsiz süreyle uzatılırken, gıda, ilaç ve bakım hizmetlerindeki sıkıntılar halkın tepkisine yol açıyor.

Hafta sonunda Çin’de sosyal medyaya yansıyan çok sayıda görüntü ve paylaşım, kent sakinlerinin karantina tedbirlerine yönelik bireysel ve toplu tepkilerine tanıklık etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerden birinde çok katlı blokların olduğu bir yerleşimde insanların pencerelerinden çığlıklar atarak tepkilerini dile getirdiği görüldü.

Şehrin batı bölgesindeki karantinanın üzerinden bir haftanın geçtiği 8 Nisan gecesi çekildiği iddia edilen videoyu paylaşan Şanghaylı sosyal medya kullanıcısı, mahşeri gürültüyü kaydederken “Bu, ölüm kalım meselesine dönüştü. Evlerinden çıkamayan insanların sabrı taşmak üzere.” ifadesini kullandı.

Öte yandan insanların apartmanlarının pencerelerinde toplu olarak şarkı söylediği bir yerleşimde çekildiği öne sürülen videoda ise hoparlör taşıyan dronun apartmanların üzerinde uçarak insanlara tedbirlere uymaları, pencerelerinden ve balkonlarından dışarı çıkmamaları mesajını taşıdığı görüldü.

Mesajda, “Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edin. Pencerenizi açıp şarkı söylemeyin.” ifadelerinin yer alması dikkati çekti.

Bu arada sosyal medyada gıda bulamadığı için karantina bölgelerini terk etmeye çalışan, sağlık ve güvenlik görevlileriyle tartışan, küçük çaplı toplu protestolarda bulunanların görüntülerine de sık rastlanıyor.

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