Brent petrol fiyatlarında son durum!

Petrol fiyatları, yatırımcıların talebe ilişkin değerlendirmeleri ve ABD petrol stoklarında düşüşe işaret eden sinyallerin ardından yeniden yükselişe geçti.

ABD ham petrolü 103 dolar civarında işlem görürken, Brent petrolde de işlemler 108 dolar seviyelerinden geçti.

IMF’nin küresel büyüme tahminini aşağı çekmesinin ardından petrol fiyatlarında iki haftanın en sert düşüşü izlenmişti.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verilerine göre ABD’de petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil geriledi. Resmi veri bu seviyeleri teyit ederse ülkede Şubat başından bu yana en sert stok düşüşü yaşanmış olacak.

ING Groep NV. Emtia Strateji Müdürü Warren Patterson, yeni işlem günündeki toparlanmanın ABD’den gelen verilere dayandığını, bunun yanında Salı günü yaşanan aşağı yönlü hareketin de aşırı olduğunu belirtti.

IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 3,6’ya indirdi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Nisan 2022 sayısını “Savaş Küresel Toparlanmayı Geciktiriyor” başlığı ile yayımladı.

Raporda, Ukrayna’daki savaşın maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasarın 2022’de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı aktarıldı.

Savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağına işaret edilen raporda, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasıyla faiz oranlarının artmasının beklendiğini, birçok ülkenin ise savaşın ekonomileri üzerindeki etkisini yumuşatmak için sınırlı maliye politikası alanına sahip olduğu kaydedildi.