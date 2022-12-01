Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
banner107
Flaş Haber
“KATİLLİK EN AĞIR SUÇ”
Kapat

Brent petrol güne düşüşle başladı

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 86,55 dolar oldu.

01 Aralık 2022 Perşembe 09:25
98 Okunma
Brent petrol güne düşüşle başladı



Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,55 dolardan işlem görüyor.

Dünü 86,97 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 86,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,10 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, 4 Aralık'ta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısının piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Grup, ekim ayındaki son toplantısında günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Uzmanlar, toplantıda politika değişikliği olasılığının düşük olduğunu ve grubun Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına yönelik gelişmelerin piyasadaki muhtemel etkilerini hesaba katarak hareket edeceğini öngörüyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan beklenenden fazla düşüşe rağmen benzin stoklarında yaşanan artış da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 600 bin varil azalarak 419 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 850 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 400 bin varil azalışla 389 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 800 bin varil arttı ve 213 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin hafifletileceğine yönelik beklentiler petrol talebinin toparlanmasına ilişkin iyimserliği artırarak fiyatları destekliyor.

Ülkenin güneyindeki Guangcou ve Çongçing şehirlerinde gerçekleşen protestoların ardından çarşamba günü Kovid-19 tedbirlerinin hafifletileceği duyuruldu.

Brent petrolde teknik olarak 87,04 ile 87,24 dolar aralığının direnç, 86,66 ile 86,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
KKTC’de serbest piyasada son durum
KKTC’de serbest piyasada son durum
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim