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Brent petrol güne yükselişle başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,46 dolardan işlem görüyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 09:12
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Brent petrol güne yükselişle başladı



Cuma günü 81,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 79,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'de salgın tedbirlerinin gevşetilmesi ve ABD'nin ham petrol alımına başlama kararı etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de, Koronavirüs politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve kontrollerinin kaldırılacağı bildirildi.

Ayrıca, Çin'de ekonomi yetkililerine dayandırılan haberlerde, Çin Merkez Bankasının gelecek yıl reel ekonomi ve finansal piyasalara bol likidite sağlayacağı, ekonomi politikalarında enflasyon ve istihdama odaklanılacağı bildirildi.

Bu durum ülke ekonomisine ve petrol talebine ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetiminin ham petrol alımına başlayacağını açıklaması da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Cuma günü ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrolün alınacağı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti. Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 79,74 ile 80,05 dolar aralığının direnç, 79,43 ile 79,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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