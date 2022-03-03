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Brent petrol ne kadar oldu? (3 Mart 2022)

Brent petrol kaç TL? 3 Mart 2022 petrol fiyatları en son ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum.

03 Mart 2022 Perşembe 09:17
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Brent petrol ne kadar oldu? (3 Mart 2022)
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarında ralli hız kesmiyor. 

Dün temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 113 doları aşan brent petrol bugün 118 doları aştı. 

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşıyla jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini artırması ve ülkelerin alternatif kaynak arayışlarına başlamaları etkili oluyor.

OPEC+'TEN PETROL ARTIŞI KARARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı.

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