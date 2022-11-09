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Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,13 dolardan işlem görüyor.

09 Kasım 2022 Çarşamba 09:00
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Brent petrol ne kadar oldu?



Dün 98,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalarak 95,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,62 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ekonomi ve talebe ilişkin endişeler etkili oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkede ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,3 azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'nin yıllık artışı ise yüzde 2,8'den 2,1'e indi.

Çin, Kovid-19'a karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Söz konusu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 618 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa karşılık olarak AB'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.

Brent petrolde teknik olarak 95,38 ile 96,06 dolar aralığının direnç, 94,70 ile 94,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolEkonomi
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