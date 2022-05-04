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Brent petrol yükselişe geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sonrası brent petrol fiyatları yükselişe geçti.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:34
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Brent petrol yükselişe geçti

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda çarşamba günü itibarıyla 109,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Gün içinde en yüksek 109,70 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 16.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 109,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 106,55 dolardan alıcı buldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sabah saatlerinde Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını açıklamıştı.

Avrupa Parlamentosunun genel kurul toplantısında konuşan von der Leyen, komisyonun "ham ve rafine edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne ithalat yasağı" önerdiğini söyledi.

Karar kabul edildikten sonra, ham petrol yasağı altı ay sonra yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar rafine petrol ürünleri yasaklanacak.

Yaptırımların büyük ölçüde Rus petrolüne bağımlı olan AB üye ülkelerini vuracağını kabul eden von der Leyen, "Bunu yapmak zorundayız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolEkonomi
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