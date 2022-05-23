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Brent petrol yükselişte!

Uluslararası piyasada brent petrolde son durum...

23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:18
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Brent petrol yükselişte!

Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 113,43 dolardan işlem görüyor. Brent Petrol geçtiğimiz haftayı 111,29 dolarkan kapatmıştı.

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