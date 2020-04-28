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Brent petrolün varili 20 doların altında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 19,20 dolardan işlem görüyor.

28 Nisan 2020 Salı 10:21
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Brent petrolün varili 20 doların altında

Dün 22,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4 azalışla 19,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,96 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele önlemlerinin baskıladığı talebe, düşük fiyatlar dolayısıyla stoklarını dolduran ülkelerin stok kapasitelerinin yetersiz olmasının eklenmesiyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor.

Ayrıca, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 1 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde 10 milyon varili bulacak günlük ham petrol üretim kısıntısının, 30 milyon varile yaklaşan talep düşüşünün etkisini gidermeye yetmeyeceği öngörüsü de fiyatları olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 19,17 ile 19,56 dolar aralığının direnç, 18,78 ile 18,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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