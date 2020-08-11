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Brent petrolün varili 45,02 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,02 dolardan işlem görüyor.

11 Ağustos 2020 Salı 10:39
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Brent petrolün varili 45,02 dolar

Dün 45,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 45,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,08 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine odaklandı. Dün Cumhuriyetçi senatörler tarafından ABD Senatosu'na sunulan teşvik paketi Senatoda yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisine sunulacak.

Öte yandan, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilerken, ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 20 milyonu, can kaybı ise 736 bini aştı. ABD, 5,1 milyona yaklaşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 2,2 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 45,24 ile 45,32 dolar aralığının direnç, 44,94 ile 44,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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