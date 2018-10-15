Brunson kararı sonrası dövizde ilk gün!

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın cuma günü görülen davasında serbest bırakılmasının ardından dolar/TL sert dalgalanmıştı. Bu sabah ise dolar /TL güne 5.88 seviyelerinde başladı.

Sabah saat 08.30 itibariyle euro/TL 6,8054 liradan, sterlin ise 7,7276 liradan işlem görüyor.

Brunson, iki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu “FETÖ” ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanmıştı. ABD yönetimi Brunson’ın daha önceki mahkemelerde serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye’ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti. Piyasada Brunson davası, ABD tarafından Halkbank’a İran ile ilgili bir yaptırım gelebileceği endişeleri bağlamında da yakından izleniyordu.

ABD İLE GERİLİMİN AZALACAĞI BEKLENTİSİ PİYASALAR İÇİN POZİTİF

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, kararın piyasalar için pozitif olduğunu belirterek, “Karardan ABD ile olan gerilimin vites düşüreceğini anlıyoruz.” dedi ve ekledi:

“ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilimin vites düşüreceği bir ortamda orta vadede Halkbank için de risklerin azalacağını düşünüyorum.”

Piyasada Brunson davası, ABD tarafından Halkbank’a İran ile ilgili bir yaptırım gelebileceği endişeleri bağlamında da yakından izleniyordu.

REUTERS