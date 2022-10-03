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Capıtal Group Şirketlerinin 4’ü Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi

Gelir ve Vergi Dairesi’nin 2021 yılın için açıkladığı verilere göre Capital Group şirketleri 2021 yılında Devlete ödedikleri vergi ile KKTC’nin vergi gelirlerini toplamının %3’ünü karşılamış oldu.

03 Ekim 2022 Pazartesi 11:51
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Capıtal Group Şirketlerinin 4’ü Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi



Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Capital Group bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirketin,  en fazlla gelir ve kurumlar vergisi tahakkuku bulunan rekortmeler listesine girdiğini belirtti. Capital Group şirketlerinden Capitalbank, Capital Sigorta, Trust Capital Reinsurance ve Capiton Construction, Devlete 2021 yılında toplam 39 milyon TL’lik gelir ve kurumlar vergisi ödeyerek vergi rekortmenleri arasında yeraldı.    

Uzun yıllardır KKTC genelinde en çok vergi beyan eden mükellefler arasında Capital Group ve Capital Group Ailesinin üyelerinin ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, “ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, vergi vermeye ve değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi. Capital Group Şirketlerinin vergi rekortmenleri listesinin en üst sıralarında bulunmasından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Tekin Arhun, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması gerektiğini belirtti.

“Ülkemize güvenmeye ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” deyen Tekin Arhun,  hem KKTC’nin hem Capital Group’un geleceği için üretim, yatırım ve istihdamın en büyük hedefleri olduğunu kaydederek halihazırda 550 kişilik bir istihdam yarattıklarını; en büyük dileğinin ise Capital Group’un bundan sonraki yıllarda da ülkeye katma değer yaratan faydalı bir kuruluş olarak devlete vergi vermesi ve gelecek nesillere örnek olmasıdır dedi.

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