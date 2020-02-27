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Çeyrek altın bugün ne kadar?

27 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları

27 Şubat 2020 Perşembe 09:30
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Çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?  27 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları... Çeyrek altın 529 lira seviyelerinde. Gram altın 327 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 lira seviyelerinde yer alıyor.

Dün ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybı yaşayan altının gram fiyatı, 327,39 lira seviyelerinde işlem görüyor. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 529 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 liradan satılıyor.

Dün 1.648 dolarda yer alan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında değer kazanarak 1.652,32 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Virüsün Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Altın FiyatlarıCorona VirüsAltın
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