Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 520,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 13:10
236 Okunma
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 518,3 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 522,4 lirayı gördü.

Gram altın saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 520,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 851,3 lira, Cumhuriyet altını da 3.505 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.890 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Anahtar Kelimeler:
çeyrek AltınAltının Gram Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan sıkı parasal duruş vurgusu
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan sıkı parasal duruş vurgusu
Dövizin ateşi düşmüyor!
Dövizin ateşi düşmüyor!
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim