Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 518,3 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 522,4 lirayı gördü.

Gram altın saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 520,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 851,3 lira, Cumhuriyet altını da 3.505 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.890 dolar seviyesinden alıcı buluyor.