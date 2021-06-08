Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın 863 liradan işlem görüyor. Gram altında ise satış fiyatı 525,8 lira seviyesinde yer alıyor.

08 Haziran 2021 Salı 10:38
155 Okunma
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla karışık seyir izlerken gram altın ise dolar/TL ’de bu hafta yaşanan düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarının pazartesi günü yükselmesiyle hafta başına göre yatay seyrediyor.

Gram altın haftaya 525 TL civarında başladıkta sonra 521 TL seviyesine kadar gerilemişti.

Sonrasında küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın salı günü 525,8 TL'den işlem görerek hafta başından bu yana yatay bir seyir izliyor.

Haftaya 1.890 dolar civarında başlayan ons altın, 1.882 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 1.900 doların üzerini gördü.

Salı gününe aşağı yönlü bir ivmeyle başlayan ons altın, 1.897 dolar civarında işlem görüyor.

Anahtar Kelimeler:
çeyrek AltınAltın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları / 08 Haziran 2021
Döviz Kurları / 08 Haziran 2021
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Döviz Kurları / 07 Haziran 2021
Döviz Kurları / 07 Haziran 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim