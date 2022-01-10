Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişle baskı altında kalarak düşüşünü sürdürdü.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'nin yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etmesiyle 793 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 1.301 lira, Cumhuriyet altını da 5.299 liradan satılıyor.

Ons altın, 2021’in son günlerindeki yükselişten sonra geçen haftaya 1.830 dolar civarında başlamıştı. Hafta ortasına kadar inişli çıkışlı bir seyir izleyen değerli metal, haftayı yüzde 2'den fazla düşüşle kapatmıştı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, 1.793 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.



Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının da izleneceğini ifade etti.



Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.