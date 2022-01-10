Künye
Kıbrıs 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ledra geçiş noktasında cinsel taciz iddiası
Ledra geçiş noktasında cinsel taciz...
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:22
137 Okunma
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
banner108

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişle baskı altında kalarak düşüşünü sürdürdü.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'nin yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etmesiyle 793 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 1.301 lira, Cumhuriyet altını da 5.299 liradan satılıyor.

Ons altın, 2021’in son günlerindeki yükselişten sonra geçen haftaya 1.830 dolar civarında başlamıştı. Hafta ortasına kadar inişli çıkışlı bir seyir izleyen değerli metal, haftayı yüzde 2'den fazla düşüşle kapatmıştı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, 1.793 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının da izleneceğini ifade etti.

Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Merkez Bankası 17 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
Merkez Bankası 17 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim