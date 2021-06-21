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Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altına talep arttı. Ancak yüksek fiyatlar vatandaşı göstermelik olarak takılan imitasyon altına yönlendirdi. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 liradan satılıyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:20
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Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL

Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşları imitasyon altına yönlendirdi. Düğünde göstermelik takılan sahte çeyrek altınlar bile 50 liradan satılıyor.

Kayseri'de 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz isimli esnaf da yoğun ilgili nedeniyle imitasyon ürün çeşitlerini artırdıklarını söyledi.
Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda farklı modeller getirdiklerini söyleyen Yanmaz, "Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor" dedi.

İmitasyon satışlarının yaklaşık 3 kat arttığını belirten Yanmaz, "Gelinlerine bile alan oluyor. 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
çeyrek AltınÇeyrek Altının Imitasyonu
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