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Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

24 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış satış fiyatları

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:58
Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 329,6 liradan alıcı buluyor.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 329,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,6 artışla 1.669 dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı. 

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

Son Güncelleme: 24.02.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
DövizAltınAltın FiyatlarıEkonomi
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