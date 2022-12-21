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Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yüzde 3 azaldı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

21 Aralık 2022 Çarşamba 20:32
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Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yüzde 3 azaldı



Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe gelirleri, ocak-kasım döneminde yıllık yüzde 3 azalarak 18,55 trilyon yuana (yaklaşık 2,66 trilyon dolar) indi.

Merkezi hükümetin bütçe gelirleri yüzde 2,9, yerel yönetimlerin bütçe gelirleri de yüzde 3 azaldı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri, yüzde 7,1 düşerek 15,28 trilyon yuana (yaklaşık 2,19 trilyon dolar) geriledi.

Söz konusu dönemde bütçe giderleri ise yüzde 6,2 artarak 22,73 trilyon yuan (yaklaşık 3,26 trilyon dolar) oldu.

Bütçe gelirlerindeki düşüşün, büyük ölçüde, Kovid-19 salgınını kontrol etmek için uygulanan kısıtlamalardan etkilenen bireyler ve işletmeleri desteklemek için yapılan vergi kesintisi ve iadelerinden kaynaklandığı belirtildi.

Katma değer vergisi iadeleri dahil edilmediğinde bütçe gelirlerinde yıllık yüzde 6,1 artış kaydedildi.

Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 3 büyümesine karşın hükümetin "yıllık yüzde 5,5 civarında" olmasını hedeflediği 2022 büyüme hedefinin altında performans gösterdi.

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