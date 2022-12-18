Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
11.160 TL değerinde içki çaldı
11.160 TL değerinde içki çaldı
Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı
Kendisine su veren kadını zorla...
banner107
Flaş Haber
KKTC'de önemli zirve
Kapat

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi yılın 11 ayında arttı

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi, 2022'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

18 Aralık 2022 Pazar 18:06
0 Okunma
Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi yılın 11 ayında arttı



Xinhua'nın haberine göre, Ulusal Enerji İdaresi, ocak-kasım döneminde güneş enerjisi kapasitesinin yıllık bazda yüzde 29,4 artarak 370 milyon kilovatsaate, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 15,1 artışla 350 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.

Söz konusu dönemde toplam elektrik üretim kapasitesi yüzde 8,1 artışla 2,51 milyar kilovatsaate çıktı.

Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içinde payı yüzde 14,7, rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 13,9 oldu.

Çin, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'da "karbon nötr" olmayı hedefliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...
Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim